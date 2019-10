Festa del cinema di Roma, il programma dell’ottava giornata del Festival: 24 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma dell’ottava giornata della festa del cinema di Roma, prevista per giovedì 24 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione dell’ottava giornata

Siamo arrivati all’ottava giornata della Festa del Cinema di Roma. Molte celebrities che hanno calcato il tappeto rosso sono già un (quasi lontano) ricordo, ma ancora altre sono attese in quel di Roma.

Partiamo dalle pellicole che saranno mostrate quest’oggi alla Festa del cinema. Tra le protagoniste di questo giovedì spicca “Le meilleur reste à venir” di A. de La Patellière e M. Delaporte, che racconta di Arthur e César, due uomini molto uniti, amici da sempre ma che la vita ha separato per forza di cose. I due, a causa di un malinteso, capiscono reciprocamente che l’altro è in fin di vita così, credendo che l’amico abbia i giorni contati, decidono di trascorrere insieme gli ultimi giorni che restano.

Un altro film proiettato giovedì 24 ottobre alla Festa del Cinema di Roma è “Run with the Hunted” di John Swab, così come “Western Stars” di Thom Zimny e Bruce Srpingsteen, un film documentario sull’ultimo album del cantante. In più, si parlerà anche di “Your Honor” di Andres Puustusmaa.

Attesissimo è invece Olivier Assayas, l’autore francese tra i più stimati cinefili del panorama contemporaneo che ha esordito alla regia dopo essere stati per anni un critico cinematografico. Assayas aspetterà i suoi fan all’Auditorium Parco della Musica giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18:00 presso la Sala Petrassi.

Protagonista dei Duelli invece saranno Walter Veltroni vs David Grieco, Alberto Crespi vs Giorgio Gosetti, Federico Pontiggia vs Malcom Pagani, Andrea Minuz vs Marina Sagona.

Potrebbero interessarti Henry Thomas, il protagonista di E.T., è stato arrestato Joker, le scale del film diventano un’attrazione turistica Festa del cinema di Roma, il programma della settima giornata del Festival

Per la sezione retrospettiva troviamo The Reckless Moment e Divine, mentre per I film della nostra vita troviamo Ninotchka di

Ernst Lubitsch.

La festa del cinema di Roma vi aspetta giovedì 24 ottobre 2019 con l’ottava giornata di Festival. Qui il programma al completo.

Dove (e come) acquistare i biglietti per la Festa del cinema di Roma 2019