Festa del cinema di Roma, il programma della nona giornata del Festival: 25 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma dell’ottava giornata della festa del cinema di Roma, prevista per venerdì 25 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione della nona giornata

Nella giornata di venerdì 25 ottobre 2019, vediamo ancora diversi film della selezione ufficiale pronti a deliziare il pubblico della capitale.

Parliamo di Fete de famille di Cedric Kahn, un film che racconta di una famiglia che si riunisce per festeggiare il 70esimo compleanno della mamma e, per tale occasione, rispunta anche la figlia minore scomparsa anni prima: il suo ritorno porterà soltanto caos.

E ancora sarà la volta di On Air di Manno Lanssens e Santa subito di Alessandro Piva.

Tra gli eventi speciali della giornata di venerdì 25 ottobre figura Lunar City di Alessandra Bonavina, un docufilm in occasione dei 50 anni del primo sbarco sulla Luna, e Negramaro – L’anima vista da qui dedicata alla band italiana. “C’è un istante esatto in cui i pianeti tutti dell’universo si allineano perfettamente tra loro. E in questa perfezione puntuale e precisa, nel caos interstellare che ci appartiene, noi ritroviamo il nostro ordine nel mondo”. I Negramaro svelano per la prima volta il lato nascosto del “rock”, fatto di semplicità, amicizia, amore e famiglia.

Per i duelli invece vediamo Edoardo De Angelis vs Pina Turco. Ospite atteso della giornata sarà invece Bertrand Tavernier, figura eclettica, regista e critico cinematografico francese che incontrerà i fan alla Festa del cinema di Roma alle 17:30.

Nella sezione I film della nostra vita, questo venerdì potrete vedere A Fish Called Wanda a cura di Richard Pena, mentre per la sezione retrospettive vi aspetta La signora di tutti e La tendre ennemie.

Tra gli omaggi e i restauri è il turno di Carlo Vanzina, Il cinema è una cosa meravigliosa, di Antonello Sarno.

La festa del cinema di Roma vi aspetta venerdì 25 ottobre 2019 con l’ottava giornata di Festival. Qui il programma al completo.

