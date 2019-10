Festa del cinema di Roma, il programma della nona giornata del Festival: 26 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma dell’ottava giornata della festa del cinema di Roma, prevista per sabato 26 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione della decima giornata

Arriviamo all’ultima giornata di proiezioni della selezione ufficiale della Festa del cinema di Roma 2019 e il film di chiusura è Tornare, di Cristina Comencini. Siamo a Napoli, anni ’90, e la protagonista è una donna di 40 anni di nome Alice che rientra dall’America dopo una lunga assenza perché è venuto a mancare suo padre e scopre ch la casa della sua infanzia è abitata da una ragazza giovane e molto bella.

Tra gli eventi speciali alla Festa del cinema di questo sabato spunta Cecchi Gori – Una famiglia italiana di Simone Isola e Marco Spagnoli.

Grande attesa per gli ospiti della giornata: da una parte avremo una particolare coppia del cinema giapponese formata da Jia Zhangke e Zhao Tao; lei ballerina, lui regista, saranno ospiti all’Auditorium Parco della Musica.

Ma l’ospite più atteso della giornata è Viola Davis, attrice americana conosciuta ai più per aver interpretato Annalise Keating ne Le regole del delitto perfetto che alla Festa del Cinema di Roma riceverà il premio alla carriera.

Protagonista dei Duel saranno Mario Sesti vs Valerio Caprara, mentre per la sezione Fedeltà e Tradimenti vedremo Anselma Dell’Olio, Fabrizio Gifuni e Paolo Di Paolo.

Tra gli omaggi e i restauri abbiamo Kapò di Gilo Pontecorvo, per la Retrospettiva inveec Air Dol, Liebelei e Lola Montes. Per I film della nostra vita questo sabato abbiamo Alberto Crespi che racconta di Bringing Up Baby.

La festa del cinema di Roma vi aspetta sabato 26 ottobre 2019 con la decima giornata di Festival. Qui il programma al completo.

