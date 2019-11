Pinocchio, nel trailer del film ci sono proprio tutti: da Geppetto alla Fatina

La favola nata dalla penna di Carlo Collodi torna al cinema questo Natale grazie a Matteo Garrone: Pinocchio, che racconta di un burattino che, nonostante gli sbagli e le avversità della vita, vuole diventare un bambino in carne ed ossa arriva nelle sale a partire dal 19 dicembre 2019.

Di coproduzione italo-francese, il film è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le pacte ed è portato al cinema da 01 Distribution.

Nel nuovissimo trailer di Pinocchio, vengono ufficialmente introdotti tutti (o meglio quasi tutti) i personaggi della favola di Collodi che affiancheranno il giovane burattino nelle sue avventure.

Pinocchio, il cast al completo del film di Matteo Garrone

Il figlio di legno di Geppetto sarà interpretato dal giovanissimo Federico Ielapi, mentre il caro falegname avrà le fattezze di Roberto Benigni.

A interpretare invece il vile Mangiafuoco sarà Gigi Proietti. Nel trailer vediamo per la prima volta anche il duo astuto composto dal Gatto (interpretato da Rocco Papaleo) e la Volpe (interpretata da Massimo Ceccherini).

Anche la Fatina compare in questo trailer, sia da bambina che da adulta: la figura più giovane è interpretata da Alida Baldari Calabria, mentre la versione adulta è interpretata da Marine Vacth.

E ancora, saranno presenti Lucignolo interpretato da Alessio Di Domenicantonio, la Lumaca interpretata da Maria Pia Timo, il Grillo Parlante che avrà la voce di Davide Marotta, il Mastro Ciliegia che sarà Paolo Graziosi, la Civetta che sarà Gianfranco Gallo e il Corvo che sarà Massimiliano Gallo.

Infine vediamo il Gorilla, interpretato da Teco Celio, Tonno interpretato da Maurizio Lombardi, Maestro scuola interpretato da Enzo Vetrano e Omino di burro che sarà Nino Scardina.

Il progetto è stato curato da Matteo Garrone non soltanto per la regia, ma anche per la sceneggiatura (seppur in modo parziale, insieme a Massimo Ceccherini).

Pinocchio vi aspetta al cinema dal 19 dicembre 2019: il film perfetto per riunirsi tutti a Natale.