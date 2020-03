“Jennifer Aniston dovrebbe essere ammazzata”, la mail shock di Harvey Weinstein

“Jennifer Aniston dovrebbe essere ammazzata”. Questo il messaggio di Harvey Weinstein in una mail risalente al 31 ottobre 2017. All’inizio della vicenda del #MeToo, il produttore Hollywoodiano oggi condannato a 23 anni di prigione per crimine sessuale e stupro di terzo grado, avrebbe manifestato il desiderio di “uccidere” la celebre attrice di Friends.

A riportare la notizia è il DailyMail. Il tabloid scrive che sarebbero state desecretate delle mail relative alle accuse rivolte a Weinstein contenute in documenti della Corte Suprema di Manhattan.

Secondo la stampa all’inizio della produzione del film “Derailed – Attrazione letale”, Jennifer Aniston abbia confessato a un amico di essere stata molestata da Weinstein. L’attrice era infatti in procinto di denunciare il produttore per averla aggredita sessualmente nel 2005, in occasione della registrazione film. Inoltre, una fonte vicina a Jennifer Aniston avrebbe dichiarato che “Harvey Weinstein era così infatuato di Jennifer Aniston da parlare costantemente di quanto fosse sexy”.

