Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro: “Me lo merito perché ho sbagliato. Ma la sentenza è spropositata”

Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro: “Me lo merito perché ho sbagliato”

“Ho sbagliato, ma la sentenza dell’Agcom è spropositata”: così Chiara Ferragni a Striscia la Notizia, che le ha consegnato il Tapiro d’Oro.

Raggiunta da Valerio Staffelli, l’influencer ha dichiarato: “Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico”.

Sulla sentenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Chiara Ferragni afferma: “L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza”.

«Me lo merito, ho sbagliato. Ma la sentenza è spropositata»@VStaffelli consegna il Tapiro d’oro a @ChiaraFerragni dopo la multa di oltre un milione di euro dell’Antitrust per “pratica commerciale scorretta”. https://t.co/ZQExje3NiT#striscialanotizia #chiaraferragni pic.twitter.com/XHnCYprcL0 — Striscia la notizia (@Striscia) December 18, 2023

L’influencer, dopo la sanzione dell’Agcom per il caso Balocco, nella giornata di ieri, lunedì 18 dicembre, ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui si è scusata promettendo di dare 1 milione di euro in beneficenza all’ospedale Regina Margherita.