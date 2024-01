Chiara Ferragni in fuga dalle polemiche: “Ventiquattro ore via con la famiglia”

Chiara Ferragni in fuga dalle polemiche: “24 ore via con la famiglia”

Travolta dalle polemiche per il caso Balocco, Chiara Ferragni si concede una mini-vacanza con la sua famiglia: a rivelarlo è stato la stessa influencer con una stories postata sul suo profilo Instagram.

L’imprenditrice digitale, infatti, si è scattata un selfie a bordo di un’auto aggiungendo: “24 ore via con la family”. Chiara Ferragni, però, non ha rivelato la sua destinazione.

Al momento non è chiaro se anche Fedez sia in viaggio con la moglie dal momento che il rapper non ha postato nulla sui suoi social.

Secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli, infatti, tra i due sarebbero in un momento di grossa frizione proprio a causa degli sviluppi inerenti al pandoro-gate.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti. Questo avrebbe creato una grossa frizione tra i due”.

“Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta”.