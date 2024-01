Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? L’indiscrezione: “Dopo il pandoro-gate grossa frizione tra i due”

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? L’indiscrezione: “Frizione tra i due”

Non è un momento particolarmente facile per Fedez e Chiara Ferragni: la coppia, infatti, è alle prese con il cosiddetto pandoro-gate, iniziato con la multa dell’Antitrust che ha provocato l’apertura di un’inchiesta per truffa aggravata ai danni dell’influencer.

Ma il caso Balocco potrebbe non aver provocato solamente un danno di immagine alla coppia, ma una vera e propria crisi tra i due. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i Ferragnez sarebbero in un momento di grossa frizione proprio a causa degli sviluppi inerenti al pandoro-gate.

A fornirle è Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima, ormai un anno fa, ha evidenziato la pubblicità ingannevole inerente al pandoro Balocco.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti. Questo avrebbe creato una grossa frizione tra i due”.

“Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta”.

Già nelle scorse settimane erano emerse alcune indiscrezioni secondo le quali Fedez non sapesse nulla del milione di euro intascato dalla moglie con le vendite del pandoro griffato.

Sarebbe stato lui quindi a convincere Chiara Ferragni a fare la donazione da almeno un milione di euro all’ospedale Regina Margherita e ad assumere un consulente che le facesse fare il video di scuse.

Il rapper, inoltre, avrebbe colto l’occasione per chiedere alla moglie la testa del suo collaboratore più fidato, ovvero Fabio Maria Damato, figura fondamentale per le attività dell’influencer, che lo definisce “il suo braccio destro e sinistro”.