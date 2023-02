Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo ma divisi: “Vivremo in case separate”

I Ferragnez sbarcano a Sanremo, ma in case separate. Lo ha confermato Fedez, arrivato oggi nella città ligure, da dove condurre gli speciali del suo podcast “Muschio Selvaggio”. Chiara Ferragni si trovava già in riviera per prendere parte alle prove del Festival, di cui sarà co-conduttrice della prima e dell’ultima serata.

Fedez comparirà invece nella quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti, in cui si esibirà insieme agli Articolo 31. Durante una diretta su Instagram, il cantante ha promesso che domani rivelerà l’ospite che insieme a lui e a Luis Sal condurrà gli speciali di Muschio Selvaggio. Si tratta di un “grande escluso” del festival, ha detto Fedez, che ha già confermato la presenza per domani di Marco Mengoni.

Per quanto riguarda l’ospite a sorpresa, molti fan hanno indicato il nome di Beppe Vessicchio e Fedez per ora non li ha smentiti. “Mi sa che avete già indovinato”, ha risposto sui social, senza dare altre indicazioni.