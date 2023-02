Il festival di Sanremo 2023 è alle porte, manca sempre meno al via della kermesse più attesa dell’anno. Chi vincerà? Questa è la domanda che tanti si stanno ponendo ormai da settimane: 28 concorrenti pronti a tutto per portarsi a casa l’ambito riconoscimenti e assicurarsi il pass per l’Eurovision Song Contest. I bookmakers hanno le idee piuttosto chiare: le quote per le scommesse vedono tre favoriti per la vittoria.

I pronostici sono aperti, ma il vincente di Sanremo 2023 non è l’unica categoria sulla quale si può scommettere. Gli esperti di betting hanno messo a punta una vasta serie di tipologia di scommesse, comprese alcune opzioni a dir poco particolari e slegate dal concorso canoro.

Con il televoto che ancora una volta sarà fondamentale per proclamare il vincitore (regolamento e calcolatrice alla mano, analizzando il sistema di votazione serata per serata viene fuori che le preferenze del pubblico da casa avranno un peso addirittura del 46,2 percento sulla classifica finale, quasi la metà), è evidente che anche quest’anno la partita non si giocherà solo sul palco dell’Ariston ma anche su quello, virtuale, delle community online.

C’è un dato interessante che emerge dall’analisi delle pagine social dei 28 big in gara, intanto: la somma dei loro follower supera di appena 5,6 milioni quelli della sola Chiara Ferragni, regina incontrastata dei social di questa edizione (sarà al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi domani e sabato). Se i seguaci di tutti i big messi assieme raggiungono la cifra di 41.074.430 follower, quelli di Chiara Ferragni sono pari a 35.418.958 (l’86 percento del totale).

Se sarà il Sanremo più social di sempre quest’anno non bisognerà seguire solamente l’account Instagram di coppia di Amadeus e della sua first lady Giovanna Civitillo, 579 mila follower, ma anche l’account TikTok ufficiale del Festival, appena inaugurato gli Articolo 31 si preparano a vincerlo a mani basse: sono J-Ax e Dj Jad gli insospettabili campioni delle community virtuali, a dispetto dei pronostici degli scommettitori che considerano la vittoria dello storico duo, quotata a 50, quindici volte più improbabile di quella di Marco Mengoni, di Giorgia o di Ultimo. Principalmente grazie al vasto seguito di J-Ax su Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, gli Articolo 31 guidano con 7.667.000 milioni la classifica dei big con più follower.

Ma c’è di più. Oltre a primeggiare nella classifica generale, gli Articolo 31 trionfano, sempre grazie al traino di Ax, anche su TikTok, il social della Generazione Z: con 666 mila follower battono giovanissimi come Ariete (644.800 seguaci), Ultimo (521.300 follower), Madame (503.500 seguaci). Attenzione, però. Seguaci non vuol dire in automatico voti: la società di strategia e marketing digitale DeRev, che monitora l’efficacia della comunicazione social non solo in base ai follower ma anche alle interazioni, mette in testa Ultimo con un engagement medio utenti attivi, per capirci dell’1.22 percento, seguito da Mengoni con un engagement dello 0,60 percento. Insomma, la partita è apertissima.