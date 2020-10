Chi è stato il primo calciatore italiano a vincere la Scarpa d’Oro? | Domanda Milionario

Chi è stato il primo calciatore italiano a vincere la Scarpa d’Oro? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

La risposta esatta è: Luca Toni, che con la maglia della Fiorentina ha messo a segno ben 31 reti nella stagione 2005-2006, risultando il primo calciatore italiano a vincere la Scarpa d’Oro. L’anno successivo è ancora l’Italia protagonista, grazie alla straordinaria annata di Francesco Totti, che con 26 gol ha fatto sognare i tifosi. Nessuna vittoria invece per Pippo Inzaghi e Alessandro Del Piero, inseriti tra le possibili opzioni di risposta del quiz condotto da Gerry Scotti.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – giovedì 29 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

