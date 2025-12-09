Giorgio Locatelli, uno dei tre giudici di MasterChef, la cui nuova edizione prende il via giovedì 11 dicembre su SkyUno, lancia una frecciatina a Edoardo Franco, ex concorrente del talent nonché vincitore della dodicesima edizione. Nel presentare il programma, lo chef ha sottolineato come le opportunità dopo la trasmissione siano molto più ampie rispetto al passato: “Quello che fanno dopo è molto più ampio: hanno una possibilità di carriera nel nostro mondo molto più grande di quella che avevamo noi. Quando noi abbiamo cominciato, facevi il cuoco e volevi diventare uno chef. Loro invece hanno molti più metodi di conversazione e di progressione in quello che vogliono fare. Qualcuno si butta sui social e ha tanto successo, qualcuno fa cucina a domicilio – lo fanno in tantissimi e funziona molto – e invece qualcuno va all’Isola dei Famosi… e vabbè”.

Quindi, senza troppi giri di parole, Giorgio Locatelli ha aggiunto: “Per me quella è stata la più grande delusione. Mi aspettavo altro. A me piace quando uno, anche se non ha un ristorante, continua a fare lo chef, anche tramite i media: è comunque un buon modo di conversare e trasmettere un’idea”. Pur non nominandolo direttamente, il riferimento è chiaramente a Edoardo Franco che, qualche anno dopo aver vinto MasterChef 12, partecipò per l’appunto a L’Isola dei Famosi. “Gliel’ho detto in faccia. Dopo tre anni sembra essere tornato in cucina” ha aggiunto Locatelli con gli altri due giudici, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, che hanno ironizzato: “Forse perché l’hai picchiato”.