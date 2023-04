Chi è Charlie Gnocchi, il fratello di Gene ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Charlie Gnocchi, il fratello di Gene ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda su Rai 1 lunedì 10 aprile 2023? All’anagrafe Carlo Ghiozzi, Charlie Gnocchi nasce il 29 gennaio 1963 a Fidenza, in provincia di Parma.

Oltre al comico Gene, Charlie ha altri tre fratelli e una sorella: Alberto, Federico, Andrea ed Elena. Inizia la sua carriera come speaker radiofonico nell’emittente Radio 105 insieme a Joe Violanti.

Il sodalizio artistico va avanti fino al 1999 con il programma Alto Godimento, in onda su RTL 102.5, mentre attualmente è al timone della trasmissione, in onda sempre sulla stessa emittente, di No problem – W l’Italia, condotto insieme ad Alessandro Greco.

Dal pubblico televisivo è conosciuto soprattutto per il suo ruolo da inviato per il programma Striscia la notizia, dove è chiamato Mister Neuro, mentre quest’anno ha preso parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5 e che si è da poco concluso.

Charlie Gnocchi è stato uno dei concorrenti che, poco dopo l’inizio del programma, è finito nell’occhio del ciclone per un episodio di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Pittore sperimentale, Charlie Gnocchi ha esposto a Parma, Roma, Roccastrada, Pontassieve Torino.