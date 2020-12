Capodanno 2020, gli eventi musicali in streaming per festeggiare il nuovo anno

Ci apprestiamo a vivere un Capodanno sicuramente inedito, costretti a restare chiusi in casa e senza poter festeggiare in piazza o nelle discoteche, per evitare un aumento dei contagi. In tutto il mondo la pandemia di Covid ha di fatto annullato gli eventi tradizionalmente previsti la notte di Capodanno, come concerti e feste. Se non ci si può incontrare in presenza, però, sono molti gli eventi di grande spessore che si terranno comunque in streaming. Ecco allora una selezione dei più belli da vivere in questo ultimo giorno del 2020, per accogliere al meglio il 2021.

Capodanno 2020 Roma: Oltre tutto

A Roma si riuniranno virtualmente alcuni degli artisti più apprezzati della musica italiana. L’evento, intitolato Oltre tutto, andrà in streaming a partire dalle 22. Michela Murgia e Chiara Valerio accompagneranno gli spettatori in un viaggio inedito dove il Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera, simbolo dell’eccellenza artigianale della città, trasformato per l’occasione in uno studio di registrazione non accessibile al pubblico, da cui le due autrici saranno in collegamento a partire dalle 22. Le performance sono state registrate in vari posti nel centro della Capitale. Tanti gli ospiti, tra i cantanti più amati della musica italiana, che si esibiscono dai luoghi più simbolici e incantevoli di Roma. Elodie dai Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Carl Brave da Rhinoceros, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma – Palazzo Braschi e Gianna Nannini dal Circo Massimo. Le parole, il dialogo, la scrittura saranno protagoniste non solo con Chiara Valerio e Michela Murgia, ma anche grazie ai contributi di Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego. Non poteva poi mancare il cinema, con il progetto Vedute a cui hanno partecipato i Fratelli D’Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich. Ognuno di loro ha realizzato un video su Roma partendo da un’inquadratura fissa, una porzione di spazio urbano, un’immagine simbolo della loro visione della città. Adriana Ferreira e Augusta Girardi, invece, apriranno lo streaming con una bellissima performance in duo, flauto e arpa. Si potrà seguire tutto su culture.roma.it.

Capodanno 2020 Milano

Non ci sarà, causa Covid, il tradizione concerto in Piazza Duomo a Milano. La facciata della cattedrale sarà accesa e animata da un progetto che unisce musica, video-installazioni e arte, chiamato “Pensieri Illuminati”, a cura di Felice Limosani e Beatrice Venezi con la regia di Marco Boarino. La notte di San Silvestro i pensieri inviati dai cittadini saranno trasformati dall’artista Felice Limosani in grafica generativa, un flusso di immagini digitali animate e proiettate sulla facciata del Duomo. La musica diretta dal maestro Beatrice Venezi ed eseguita da 52 elementi dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali, dalla voce della soprano Francesca Manzo e con le parole degli attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, diventeranno così la colonna sonora di un racconto collettivo. La mezzanotte sarà scandita da una video-installazione narrata dall’attore Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. “Pensieri Illuminati” sarà visibile solo in streaming dalle 22:30 del 31 dicembre sulle piattaforme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte.

Firenze: Daniele Silvestri e Ghemon

Il Capodanno 2020 di Firenze sarà, ovviamente in streaming, dalla suggestiva cornice di Palazzo Vecchio. Nel corso di “Futura”, così è stato battezzato l’evento, tantissimi cantanti, musicisti e ballerini si esibiranno nelle varie stanze dell’edificio in un incrocio di arti. Tra i protagonisti attesi ci saranno Daniele Silvestri, Ghemon, la violoncellista Naomi Berrill, la danzatrice Jennifer Rosati. L’evento sarà visibile sul canale Youtube del Comune di Firenze e su Rtv38.

Capodanno 2020 streaming: Bologna

Sceglie la musica elettronica Bologna per accogliere il 2021. DumBO e ROBOT Festival si uniscono per una grande festa in streaming con 5 ore di musica in diretta dal Binario Centrale dell’ex scalo ferroviario Ravone. In consolle ci saranno alcuni degli artisti della scena elettronica bolognese: Calma, Lizard, Marco Unzip, Vicky, Fili Balou e Umberto. I dj saranno calati in una scenografia digitale “aumentata” prodotta in tempo reale. Per sentirsi virtualmente vicini al pubblico, gli artisti saranno circondati dagli avatar dei partecipanti alla diretta streaming.

Kiss 2020 Goodbye

Un evento imperdibile per tutti i fan di una band rivoluzionaria come i Kiss. Un capodanno a tutto hard rock, con “Kiss 2020 Goodbye”. La band di Paul Stanley e Gene Simmons la sera del 31 dicembre si esibirà sul palco dell’Atlantis Resort di Dubai in un concerto ripreso a 360 gradi con più di 50 telecamere. Immancabili gli spettacoli pirotecnici di contorno. Il collegamento è previsto per le 18 ora italiana. Attenzione: per assistere al concerto bisogna acquistare uno dei biglietti online al costo di 39 dollari (circa 33 euro).

Capodanno streaming: Tomorrowland

Se amate ballare non potete perdere lo show del Capodanno 2021 Tomorrowland. In cartellone ci sono 25 dj di fama mondiale, tra cui David Guetta, Boys Noize, Armin Van Buuren e Snoop Dogg AKA Snoopadelic. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale dell’evento e costano dai 20 dollari in su. Per gli artisti sono stati realizzati quattro palchi digitali della location virtuale “Naoz”, con straordinari effetti speciali a fare da sfondo alle diverse performance. L’orario di inizio del festival è stato adattato a tutti e 27 i fusi orari della Terra e sarà disponibile online a partire dalle 20, ora locale, ovunque ognuno si trovi.

Jean-Michel Jarre

Il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre collabora con la start-up francese VRrOOm per portarci nel nuovo anno con un concerto spettacolare in livestream ambientato nel punto di riferimento planetario Notre-Dame de Paris. “Welcome to the Other Side” è un concerto unico, esclusivo, mondiale e disponibile a tutti la cui ambizione, oltre a celebrare il nuovo anno in modo futuristico e festoso, è anche un messaggio di speranza per il 2021: un invito digitale e virtuale da Parigi, la Città della Luce, vibrante metropoli dell’Arti e della Cultura e sede della cattedrale più famosa del mondo. Jean-Michel Jarre si esibirà dal vivo da uno studio vicino alla Cattedrale di Parigi, mentre il suo avatar suonerà all’interno di una Notre-Dame virtuale. Il concerto di 45 minuti che Jarre eseguirà sarà composto da brani della sua recente opera Electronica nominata ai Grammy, oltre a nuove versioni rielaborate dei suoi classici, Oxygène ed Equinoxe.

