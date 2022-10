Camera, l’omonimo di Lorenzo Fontana è un attore della Melevisione: “Ho cambiato nome su Facebook”

“Quando il signor Fontana della Lega è uscito fuori ho dovuto cambiare nome su Facebook”. Come il nuovo presidente della Camera, anche un attore di una delle serie più amate dai bambini risponde al nome di Lorenzo Fontana. Un caso di omonimia che già in tempi non sospetti aveva spinto l’interprete dello Gnompo Lampo della Melevisione a cambiare i dati anagrafici sul social media, usando il secondo nome Maria. “Nessuno però mi scambia per lui visto che il mio profilo è molto identificativo: come attore ho fatto anche molte parti da travestito, un po’ un contrappasso per il nuovo presidente…”, ha detto l’attore alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

Nell’intervista, Fontana non ha nascosto le differenze con le posizioni dell’ultracattolico vicesegretario leghista, ricordato per aver detto che “le famiglie arcobaleno non esistono”. “Siccome lo Gnomo Lampo è sposato da cinque anni con un uomo cosa volete che gli dica, lo potete immaginare”, il commento dell’attore e conduttore. “Da attore dico che ho qualche dubbio che abbia il physique du role, mi sembra che abbia dei precedenti un po’ forti dal punto di vista politico”, ha sottolineato, senza però rinunciare a invitare la terza carica dello stato al suo prossimo spettacolo. “Debuttiamo il 25 con ‘Come tu mi vuoi’ di Pirandello, la storia di una donna che si sdoppia. Lo invito a venire a vederci”.