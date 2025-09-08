Icona app
Spettacoli

Bruno Vespa lascia la Rai? Il giornalista: “Non ho firmato il rinnovo e ho un’offerta da Mediaset”

"C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene"

di Niccolò Di Francesco
Bruno Vespa potrebbe lasciare la Rai anche se, stando alle parole del giornalista, la possibilità è comunque remota. Nel corso della presentazione dei suoi programmi Porta a Porta e Cinque Minuti, entrambi in onda su Rai 1, il conduttore ha rivelato di aver ricevuto un’offerta da Mediaset sottolineando anche di non aver ancora firmato il rinnovo contrattuale. “Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia” ha dichiarato Bruno Vespa. Sul rinnovo di contratto, invece, il giornalista ha dichiarato: “Non ancora, non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso”.

Porta a Porta, intanto, si appresta a festeggiare i 30 anni di messa in onda. Il programma d’approfondimento, infatti, ha debuttato su Rai 1 il 22 gennaio 1996. Durante questo arco di tempo si sono alternati 17 governi, 11 presidenti del Consiglio, tutti ospiti della trasmissione ad eccezione di Mario Draghi, 4 Papi, 3 Conclavi, 5 elezioni presidenziali con 3 Presidenti della Repubblica.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
