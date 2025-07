Brenda Lodigiani: “Sono tornata single, io e Federico ci siamo separati. Tinder? Per ora ho scaricato l’app”

Prossima al debutto alla conduzione di Bake Off, la cui nuova edizione andrà in onda su Real Time a partire dal 5 settembre, Brenda Lodigiani si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha rivelato di essere tornata single dopo la rottura con il suo fidanzato Federico Teoldi. Su Bake Off la comica rivela: “Mai avrei creduto potesse arrivare questa proposta. Invece la rete ha voluto proprio me. Forse anche perché, nel format originale, presentano i comedian. Ho detto: ‘Ragazzi, non sono Benedetta Parodi, lady perfezione. E a malapena conosco la differenza tra il tuorlo e l’albume'”. Brenda Lodigiani, poi, definisce la sua infanzia “felicemente sfigata” e racconta: “Poi i miei si sono separati. Avevo sei o sette anni. Stavo soprattutto con mia mamma e non accettavo di vederla triste e arrabbiata, così ho cominciato a fare per lei la pagliaccia, la buffona, lo show. Rideva, vai a sapere se per finta. A ogni modo, mi sono sentita importante e ho realizzato di avere un superpotere bellissimo. Che aveva un effetto positivo anche su di me: pure io soffrivo, eppure, tra barzellette e balletti e canzonette, mi tenevo su. Al resto ci ha pensato la danza”.

Sulle sue origini sinti afferma: “Mia mamma si porta dietro un mostro gigantesco e una storia brutta di adozione: è stata abbandonata e affidata a una famiglia di gagi, non nomadi. Solo da adolescente ha riallacciato i rapporti con chi l’ha messa al mondo. Dopo ha fatto scelte coraggiose, per nulla scontate: non è stata con la sua comunità, è andata a lavorare, ha preso una casa con mio padre, ha preteso che io e mio fratello studiassimo. Per tre mesi l’anno tornavo alle sue origini, che per metà sono le mie. Infatti avrei dovuto intitolare il libro Metà e metà. Era una figata con gli zii e i cugini, che erano sempre numerosi. I figli erano di tutti, le giornate erano piene di libertà, di avventure, di condivisione. Quel periodo mi ha dato una bella svegliata. E ho scoperto una cultura che va ben oltre i pregiudizi”.

La comica, poi, rivela di aver scaricato l’app di Tinder ma di non averla ancora utilizzata. E annuncia di essersi separata dal suo compagno: “Io e Federico Teoldi ci siamo separati qualche mese fa. Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia, sette anni e mezzo e quattro e mezzo”. Sul suo futuro sentimentale aggiunge: “Non è che io abbia troppa voglia di ‘stare sul mercato’, è un momento di grande soddisfazione personale e sono felice di poterlo condividere con la mia rete: i figli, le migliori amiche”.