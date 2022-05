Blanco dedica “Afrodite” alla nuova fidanzata, la ex: “Tramanda cose scritte per me”

Durante il concerto del suo ultimo tour, Blanco ha chiamato sul palco la nuova fidanzata Martina Valdes e ha dedicato alla ballerina il brano “Afrodite”. Su TikTok il video è diventato virale e ha ricevuto apprezzamenti di fan e follower, ma ha suscitato anche la reazione della ex ragazza storica di Blanco, Giulia Lisioli, la quale ha condiviso un video ironico in cui a uno sguardo infastidito ha associato la frase: “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda”.

Il post di Giulia ha scatenato i commenti, soprattutto dei fan che aspettavano Valdes e Blanco al varco, delusi dalla fine della relazione precedente. E per questo Lisioli è nuovamente intervenuta con una diretta. “È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene”. E a proposito del video: “Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato‘ sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente”.

“Quell’altra a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”. Secondo il settimanale Dipiù Blanco e Martina Valdes si conoscevano già da qualche anno, ma il colpo di fulmine sarebbe scattato a inizio marzo nella discoteca in cui lei lavora come ballerina, dove il primo bacio tra i due è diventato oggetto di un video virale. Dopo poco sono usciti allo scoperto e la ballerina ha seguito il vincitore di Sanremo durante la maggior parte del suo “Tour Club” che si è concluso lo scorso fine settimana.