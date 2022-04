Blanco, la ragazza del bacio in discoteca al suo concerto: “Sei qualcosa che non c’è mai stato”

“Tu sei qualcosa che non c’è mai stato“: questa la dedica rivolta a Blanco dalla ballerina con cui il cantante vincitore del festival di Sanremo, Martina Valdes, era stato visto baciarsi in discoteca a inizio marzo. Tra il pubblico del Gran Teatro Geox di Padova, prima data del tour che vedrà Blanco esibirsi nei principali teatri e palazzetti d’Italia, c’era anche la ballerina, che su Instagram ha condiviso un video in cui l’artista canta sul palco la sua “Afrodite”, accompagnato dalla citazione di uno dei versi del brano: “Tu sei qualcosa che non c’è mai stato”. Semplice ammirazione o segnali dell’inizio di una storia d’amore?

Da oltre un mese ormai si parla della rottura tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli, che fino ai giorni del festival di Sanremo era apparsa sempre al fianco del 19enne di Cavalgese della Riviera, popolarissimi tra i più giovani e le cui date del tour sono andate immediatamente sold out. Poco dopo la kermesse musicale sono apparsi i primi segnali di crisi con Lisioli, tra le dichiarazioni di lui (“Alti e bassi..”) e la scomparsa di ogni immagine della coppia dal profilo Instagram di lei. Poi il filmato del bacio in discoteca a Milano con Valdes, diffuso dai principali rotocalchi e siti di notizie. Da allora però Blanco, al secolo Riccardo Fabbricone, e la ballerina non erano più apparsi insieme.