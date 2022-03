Blanco: “Auguri a tutte le donne”. Ma spunta una nuova ragazza

“Auguri a tutte le donne”: è l’augurio che il cantautore Blanco ha rivolto alle donne su Instagram, condividendo una storia che lo ritrae abbracciato a una ragazza. Non si conosce l’identità della protagonista della foto, ma una cosa è certa: non si tratta della fidanzata, Giulia Lisioli.

La foto condivisa dal cantante più famoso d’Italia corroborerebbe così l’ipotesi che i due siano in crisi: da almeno un mese ormai, infatti, si rincorrono le voci su una possibile rottura. In una recente intervista Blanco ha dichiarato che tra lui e la fidanzata storica, a cui è legato da più di un anno, le cose non vanno sempre a gonfie vele ma che, anzi, ci sono “Alti e bassi“.

Dopo pochi giorni dalle dichiarazioni che hanno fatto insospettire i fan, sono scomparsi dal profilo Instagram di Lisioli tutte le foto che ritraevano i due insieme. Se tre indizi fanno una prova, la settimana scorsa Blanco è apparso sulla pagina social di un club di Milano mentre bacia (a stampo) un’altra ragazza. Oggi la foto sui social, che lascia il pubblico perplesso. Chi sarà la donna misteriosa?