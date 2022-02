Aria di crisi tra Blanco e Giulia Lisioli? Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, è fidanzato da circa un anno con Giulia, una ragazza di Desenzano del Garda. A causa, presumibilmente, dei tanti impegni che la giovane stella della musica italiana ha accumulato dopo lo straordinario successo ottenuto, il loro rapporto sembra vivere un periodo sottotono.

A rivelarlo è lo stesso Riccardo Fabbriconi in un’intervista a RTL 102.5. “Tu hai la faccia di uno che è felice in amore”, ha sottolineato la speaker. “Alti e bassi”, ha risposto il 19enne dopo un lungo sospiro. A quel punto i conduttori hanno provato ad incalzarlo sull’argomento. “Alti e bassi…sono fidanzato da un anno”, ha confermato Blanco, prima che Mahmood chiudesse bruscamente il dibattito: “Non parliamo di queste cose”. “Ci tengo a lei, l’ho conosciuta in una fase in cii non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa”, aveva dichiarato Blanco in un’intervista dello scorso ottobre. “È uno scambio, a volte si sta male, a volte si fa stare male”, ha aggiunto il cantante di Soldi definendo cosa sia per lui l’amore.

Concerti che vanno sold out nell’arco di pochi secondi, date che si aggiungono e una nuova vita da programmare. Difficile non farsi travolgere dagli eventi e mantenere gli impegni presi prima del vortice di Sanremo. Intanto per ora Giulia non ha replicato né confermato le ipotesi di una possibile rottura in vista.

