Bianca Berlinguer contro Fedez: “Ha abbandonato Chiara Ferragni nelle difficoltà. Scusate, ma devo dirlo”

Bianca Berlinguer contro Fedez: “Ha abbandonato Chiara Ferragni”

Nella separazione tra Fedez e Chiara Ferragni spunta Bianca Berlinguer che si schiera al fianco dell’influencer attaccando a sorpresa il rapper.

La giornalista e conduttrice, infatti, nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca ha ospitato Selvaggia Lucarelli, la prima giornalista ad aver parlato del Pandoro-gate nonché autrice di un volume che ripercorre l’ascesa e la caduta dei Ferragnez.

Dopo aver affrontato l’argomento, Bianca Berlinguer ha preso la parola affermando: “Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa”.

“Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Eh vabbè però è così. Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri. In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche”.

Immediata la replica di Selvaggia Lucarelli che ha affermato: “Guarda che l’hai riassunta in maniera brutale, ma molto onesta”.