Belen: “Tradita da Stefano De Martino, sono caduta in depressione”

Si racconta a tutto tondo Belen Rodriguez, ospite questo pomeriggio a Domenica In. La showgirl argentina ha parlato dei tradimenti di Stefano De Martino e del momento difficile che ha vissuto, dovendo affrontare una depressione che l’ha portata a finire in una clinica. “Sono sempre stata una donna molto caparbia, mi sono occupata di me per tanti anni. Quando stavo in Argentina se ne occupavano i miei genitori, ho avuto una infanzia meravigliosa piena di amore”, ha raccontato Belen. “Sono arrivata in Italia con 180 euro in tasca, mi piace sempre ricordarlo. Ero arrivata a Bologna e sono andata a Riccione e facevo la ragazza immagine in discoteca inizialmente e facevo dei casting per fare la modella… ero una sognatrice e lo sono anche oggi. Non riescono a spegnere i miei sogni, ci provano ma non ce la fanno”.

Quest’anno la showgirl è stata lontana dalla tv e ha rinunciato ai suoi impegni con Tu si que vales e Le Iene: “Se avessi continuato a lavorare sarei stata una irresponsabile avrei creato problemi alla produzione, quindi ho preferito in quel momento lì in cui non c’ero, ero completamente smarrita, dire di no. È stato l’anno più difficile della mia vita e non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta proprio in basso, che più in basso di così non si poteva”.

Dopo la fine della storia con Antonio Spinalbese, Belen Rodriguez ha riaperto il cuore a Stefano De Martino: “Siamo tornati insieme dopo una separazione. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro. L’amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio. Sono sempre stata in salute, quando è arrivata la malattia, la depressione, una brutta bestia che è venuta a bussare alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente”.

La showgirl parla poi esplicitamente dei tradimenti di De Martino: “Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C’è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile”.

Dopo questo per lei è arrivato il momento più difficile, quello della depressione: “Io non uscivo dalla stanza, non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l’ho fatta. Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce. Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile. All’inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”.

“Sono finita in una clinica, mi sono autoconsegnata perché non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono guardata e mi sono detta: stai morendo. In un momento di lucidità mi sono accorta, la depressione non te lo fa vedere. Ho cancellato delle mie foto da Instagram perché non me ne sono resa conto”, svela Belen. La fine del matrimonio è avvenuta con una lettera: “Lui mi aveva lasciata con un WhatsApp l’ultima volta, quindi sono stata anche elegante”. La showgirl ha spiegato di aver passato una intera estate a letto. “Sono una capocciona, dovevo capire in questo modo qua. E ora vedo il mio futuro radioso, luminoso, pieno di consapevolezza”.

Un futuro nel quale c’è un nuovo amore, Elio Lorenzoni: “Eravamo amici, ci conoscevamo da dodici anni, ma era tanto per bene e non riconoscevo l’amore nel suo essere così per bene. Oggi ho una persona per bene accanto e non mi sembra vero. Ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno: mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti e non era neanche piacevole starmi vicino in quei momenti. Mi fa sentire piccola”. All’inizio, quando mi riempiva di attenzioni, dicevo: “Basta, mi arrangio da sola. Non ero abituata. Ora sto vivendo un sogno. Questo non lo mollo più”.

Belen ha svelato di aver ricevuto una proposta di matrimonio. O meglio: “Mi sono auto proposta. Stavamo andando alle Maldive e gli ho detto: hai portato l’anello? Mi devi chiederti di sposarti. Poi allo scalo di Dubai si è assentato un attimo ed è tornato con un anello e mi ha detto: questo è simbolico e tu sei ancora sposata. Ma mi vuoi sposare?”. E la risposta è stata sì.