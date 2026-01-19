Botta e risposta a distanza tra Belen Rodriguez e l’infettivologo Matteo Bassetti. La showgirl argentina, infatti, nei giorni scorsi ha rivelato sui social di aver avuto l’influenza. “Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente Ko” ha dichiarato la conduttrice, che poi ha aggiunto: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così”. Un’affermazione, quella sul vaccino, che ha fatto infuriare Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Interpellato dall’Adnkronos Salute, infatti, l’esperto ha dichiarato: “Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”. Mentre “se si riferisce all’anti-Covid, quando parla di vaccini, è un’uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie”. Il medico aggiunge: “Sono da sempre estimatore di Belen, donna molto capace e anche intelligente. Spero che le sia scappata. In un momento come questo non si devono confondere le idee alle persone, altrimenti abbiamo risultati al contrario”.