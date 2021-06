Barbara D’Urso vs Maria De Filippi: ecco come verrà spartita la domenica pomeriggio di Canale 5

Barbara D’Urso alla riscossa sul galeone fantasma. Come nei migliori film di cappa e spada, come nelle più avvincenti stagioni di “Beautiful” (ma ci sono state?), il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E la telenovela della domenica pomeriggio prossima ventura di Canale 5 si tinge di giallo, con uno scenario che – a dispetto di molti – potrebbe essere non ancora del tutto delineato.

Com’è noto – ce n’eravamo occupati del resto in anteprima e con dovizia di particolari su TPI -, Maria De Filippi avrebbe dovuto scippare completamente il pomeriggio del dì di festa a Barbarella, che aveva appena perso anche il suo “Live – Non è la D’Urso” serale. Un ridimensionamento netto per Miss #colcuore e #caffeuccio, rimasta a pascolare soltanto da settembre nelle praterie del suo rassicurante “Pomeriggio 5”. Ma anche e soprattutto una grana per Videonews (che ha in carico i programmi dursiani) e il suo direttore Mauro Crippa, che finirebbe, o avrebbe finito stando agli ultimi sviluppi, col perdere l’intera giornata della domenica.

Ora, stando ai rumors che TPI ha raccolto in ambienti Mediaset approfondendo indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, sarebbe in corso un tentativo di parziale restaurazione. Un colpo di coda di Crippa e della regina dei tele-salotti per salvare il salvabile. In sostanza, si lavora a un’ipotesi spartitoria di questo tipo: tre ore di diretta nelle mani della Fascino di De Filippi, con il progetto in via di definizione un po’ “Campanile sera”, un po’ “Il sabato del villaggio” condotto da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. E nella seconda parte del pomeriggio soltanto un’ora e mezza (ma di questi tempi, signora mia…) “restituita” a D’Urso, con un programma che potrebbe anche cambiare titolo rispetto a “Domenica Live” ma che di fatto lo ricalcherebbe nella sostanza.

Operazione che sarebbe da un lato la riscossa di Crippa e dell’inossidabile Nostra Signora degli Hashtag, e dall’altro produrrebbe anche di rimando virtuosi effetti balsamici sul piano dell’immagine. Togliendo il lecito sospetto che, dopo i tele-trascorsi burrascosi tra le due (vedi il caso “Temptation Island”), fosse stata la potentissima Maria, da Pavia con furore, ad avere decretato la giubilazione di Barbara da un pomeriggio festivo che lei stessa andava a conquistare. Comunque sia e comunque vada (molto probabilmente come sopra), dalle parti di Cologno Monzese non piace molto ammettere che De Filippi, fresca di rinnovo di contratto “impossibile” da non rinnovare, abbia acquisito con gli anni tanta voce in capitolo. Ma è comprensibile che sia così, visti gli ascolti che macina.

Intanto, sempre dai piani alti del Biscione, arriva voce che Pier Silvio Berlusconi sia tornato a occuparsi personalmente e con maggiore interesse di programmi e produzioni. Compito che avrebbe in passato molto delegato al manager Marco Paolini. Tanto che ci sarebbe lo zampino diretto del giovane Berlusconi nell’andare a scovare e legittimare i due nuovi format d’importazione in rampa di lancio di cui si è parlato di recente: “La casa fuerte”, reality con vip all’interno di una casa intenti più a giocare che a fare i grandi fratellini in tono minore, e “Star in The Star” (ne ha parlato TvBlog), a metà fra “Tale e quale show” e “Il cantante mascherato”, per la cui conduzione circola il nome di Michelle Hunziker, già padrona di casa in Germania.