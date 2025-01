Barbara De Rossi: “Al mio matrimonio una mia amica flirtò con mio marito. Solo Mara Venier sa chi è”

Barbara De Rossi: “Al mio matrimonio una mia amica flirtò con mio marito”

Ospite di Storie di donne al bivio weekend, in onda sabato 18 gennaio alle 15 su Rai 2, l’attrice Barbara De Rossi ha raccontato la sua vita professionale e privata.

L’interprete si definisce una donna aggressiva e con grande carattere: “Sembro una donna dolce, ma davanti all’aggressività sono capace di tirare cazzotti e sberle. L’ho fatto con Klaus Kinski che sul set mi strappò la camicia e mi diede un morso al seno”.

“Non ho mai avuto storie con colleghi – rivela – Anzi, quando qualcuno si innamorò di me come Jean Dalric feci tagliare tutte le scene di sesso e amore”.

L’attrice, poi, a sorpresa rivela: “Si innamorò di me anche Claudio Amendola sul set di Storia d’amore e d’amicizia, ma io ero fidanzata con Massimo Bonetti e non lo guardai nemmeno. Avevamo scene in cui eravamo a letto insieme e Claudio commentava con grande simpatia: ‘pensa chi me lo doveva dire, sto a letto con la De Rossi!'”.

Alla domanda se si fosse pentita, Barbara De Rossi risponde: “Forse un po’ si perché poi la storia con Massimo non andò bene e sarebbe stato meglio guardare a Claudio Amendola”.

L’interprete parla anche di Brad Davis: “Voleva fare colpo su di me e mi invitò in camera sua a Palermo mentre giravamo Il cugino americano. Mi accolse mentre scendeva da una sbarra che si era fatto costruire sul soffitto, come Richard Gere in American Gigolo. E mi offrì da bere. Rimasi senza parole e quasi scappai senza salutare. Un anno dopo lo ritrovai su un altro set a Roma. Mi fece chiamare nella sua roulotte, mi offrì un drink e mi disse che era lo stesso bicchiere di quella sera a Palermo. lo aveva conservato perché era pazzo di me. Anche qui me ne andai di corsa e non me ne sono mai pentita”.

Infine, una rivelazione sul matrimonio con il suo primo marito Andrea Busiri Vici durante il quale una sua amica flirtò con il suo neo sposo. “Non dirò mai il nome. È un segreto che condivido con Mara Venier – anche lei alle nozze – perché la mia ex amica fu molto dolce anche con Jerry Calà e Mara lo sa”.