“Che cosa ne pensi di Fedez?”: la reazione di Barbara Bouchet sorprende tutti | VIDEO

Barbara Bouchet e la sua opinione su Fedez | VIDEO

Un silenzio a volte vale più di mille parole: deve essere quello che ha pensato Barbara Bouchet quando si è espressa, per così dire, su Fedez e le vicende di cronaca degli ultimi giorni che lo riguardano da vicino.

L’attrice, infatti, faceva parte di un parterre di ospiti che a La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, si stava confrontando su Fedez, di recente al centro della cronaca sia per l’inchiesta, in cui lui non è indagato, per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato all’arresto di diversi ultras del Milan e dell’Inter, tra cui anche il bodyguard del rapper, che per la rivelazione di Taylor Mega, la quale ha ammesso di aver avuto una relazione con il cantante sottolinenando, però, che non c’è stato nessun tradimento perché i Ferragnez erano una coppia aperta.

A un certo punto la presentatrice ha chiesto a Barbara Bouchet: “Tu che cosa ne pensi di Fedez?”. L’attrice con un silenzio, televisivamente parlando infinito, ha fatto una serie di espressioni tra il disinteressato e il disgustato per poi rispondere: “Non mi va”.

“Cos’è che non ti piace?” ha domandato Caterina Balivo con l’interprete che ha risposto in modo lapidario: “Non mi piace il personaggio”.