La stalker della serie “Baby Reindeer” ha molestato per 8 mesi anche il leader del Partito laburista

Fiona Harvey, la donna stalker a cui sarebbe ispirata la popolare serie tv Baby Reindeer, avrebbe perseguitato anche il leader del Partito laburista britannico Keir Starmer. Lo rivela il tabloid inglese The Sun, che riferisce di aver letto 276 e-mail inviate dalla donna al politico in meno di otto mesi, tra gennaio e agosto 2020.

I messaggi contengono duri attacchi contro Starmer e la sua famiglia e Harvey è stata denunciata alla Polizia di Londra per molestie.

La donna, 58 anni, originaria della Scozia ma residente da anni nella capitale inglese, nega tutte le accuse di stalking mosse nei suoi confronti e ha annunciato che farà causa a Netflix per la serie che sembra ispirata alla sua vicenda.

La serie è scritta, diretta e interpretata da Richard Gadd e racconta le molestie da lui subite per anni da parte di una donna, interpretata dall’attrice Jessica Gunning. Gli episodi di Baby Reindeer si aprono con la scritta “Questa è una storia vera”. I personaggi hanno nomi immaginari, ma la donna autrice dello stalking verso Gadd è stata identificata in Fiona Harvey.

Secondo The Sun, le e-mail inviate dalla donna a Starmer avevano lo stesso stile di quelle che per anni hanno “bombardato” la casella postale di Gadd: errori di punteggiatura e di ortografia e in calce la dicitura “Inviato dal mio iPhone” sebbene la mittente non possedesse un iPhone.

Nei messaggi spediti al politico laburista, Harvey definiva Starmer, tra le altre cose, uno “stupido ragazzino” e un “piccolo mostro malvagio” ed esultava per la morte di alcuni suoi parenti. E non mancano le minacce: “La tua vita non varrà la pena di essere vissuta”, si legge in una e-mail.

Il caso è stato preso in carico da un’unità speciale della Polizia di Londra che si occupa di molestie. “Non c’era alcun indizio sul rischio di pericolo fisico, ma si è ritenuto che la polizia dovesse essere informata del grande volume di e-mail in modo che l’individuo potesse ricevere aiuto”, ha riferito una fonte a The Sun.

Non è chiaro se siano stati presi provvedimenti nei confronti di Harvey, ma pare siano stati effettuati controlli psichiatrici.

