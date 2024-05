Allarme per la salute mentale di Britney Spears: “È un pericolo per sé e per gli altri”

Allarme per la salute mentale di Britney Spears

La salute mentale di Britney Spears è motivo di preoccupazione, secondo quanto riportato dal sito TMZ, e sembra essere peggiorata da quando è terminata la tutela legale esercitata dal padre Jamie. La popstar 42enne avrebbe ripreso a fare uso di alcol e droghe, abbandonando i farmaci necessari per mantenere il suo equilibrio emotivo, e sarebbe coinvolta in una serie di episodi pericolosi sia per sé stessa che per gli altri.

Fonti vicine a Britney hanno raccontato a TMZ che la cantante ha “sbalzi d’umore radicali” e può diventare violenta durante le sue collere. In alcuni momenti, sembra impossibile comunicare con lei perché non riesce a sostenere una conversazione razionale. Queste stesse fonti hanno anche riferito che il suo attuale fidanzato, Paul Soliz, avrebbe una cattiva influenza sulla sua vita quotidiana.

Recentemente, TMZ ha rivelato che Britney e Soliz hanno avuto una lite fisica dopo una notte di bevute al Chateau Marmont. Britney sarebbe stata vista “seminuda nel corridoio, urlando”, e sarebbe stata chiamata un’ambulanza dopo che lei si è ferita alla caviglia. Un altro episodio di tensione tra la coppia sarebbe avvenuto in una stanza d’albergo a Las Vegas, causando così tanti danni che Britney avrebbe dovuto pagare migliaia di dollari come risarcimento.

È importante ricordare che, dopo oltre due anni di accuse contro il padre Jamie per presunti misfatti finanziari, i due hanno raggiunto un accordo. Britney non ha ricevuto alcun compenso dal padre e ha dovuto pagare milioni di dollari in spese legali, compresa la fattura legale di Jamie, pari a due milioni di dollari.