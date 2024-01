Britney Spears annuncia il ritiro: “Non tornerò mai più a fare musica”

“Tanto per essere chiari – scrive Britney Spears su Instagram – la maggior parte delle notizie è spazzatura!!! Continuano a dire che mi starei rivolgendo a persone a caso per fare un nuovo album… Non tornerò mai nell’industria musicale!!! Quando scrivo, scrivo per divertimento o scrivo per altri!!! Per chi ha letto il mio libro, ci sono tante cose che non conoscete di me… Ho scritto più di 20 canzoni per altri artisti negli ultimi due anni!!! Sono una ghostwriter e sinceramente mi piace così!!! La gente dice anche che IL MIO LIBRO È USCITO SENZA LA MIA APPROVAZIONE ILLEGALMENTE e questo è lontano dalla verità… avete letto le notizie di questi giorni??? Sono così AMATA e fortunata!!!”

Pubblica un dipinto di Guido Reni (o della bottega di) per il suo annuncio: la Salomè con la testa del Battista. La testa di chi avrà voluto servire su quel piatto? Dei suoi critici, di qualche giornalista? Nella sua biografia era stata già chiara sulle persone che negli anni si erano comportati male con lei, a partire dal padre.