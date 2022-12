Aurora Ramazzotti confessa la paura del parto: “Mi sto ca***do sotto”. E parla dei kg presi in gravidanza

Aurora Ramazzotti parla apertamente della sua gravidanza e lo fa sui social come Instagram dove pubblica storie in cui racconta la sua esperienza. La figlia di Michelle Hunziker sta per entrare nell’ottavo mese di gravidanza e la paura per il parto comincia a farsi sentire: “Mi c**o sotto calcola”, ha esordito ironicamente sul suo profilo social.

Aurora Ramazzotti ha deciso di passare qualche giorno in pieno relax col suo Goffredo Cerza. E, per farlo al meglio, ha scelto la nuova struttura di QC Terme a Bormio. Ma i due non sono soli a festeggiare il Capodanno sulla neve. Con loro c’è l’amico storico ed ex gieffino Tommaso Zorzi, con cui la figlia di Eros Ramazzotti ha trascorso la mattinata in palestra tra un alzata di pesi e un’altra.

Momento di relax post allenamenti, Aurora ha chiesto ai follower di farle qualche domanda per chiacchierare un po’ insieme. Un utente le ha chiesto se ha iniziato ad avvertire un po’ di paura per il parto che avverrà a breve: “Mi c**o sotto calcola”, ha scritto l’influencer a corredo di uno scatto che la ritrae in ascensore con l’accappatoio e una simpatica smorfia che esprime tutta la sua paura e ansia.