Arisa e Rocco Siffredi insieme. Una serie di scatti pubblicati su Instagram hanno mandato in delirio i fan. La cantante ha pubblicato sui social una serie di foto e video con il noto attore e regista hard, senza se si tratti di un incontro occasionale o se ci sia una collaborazione, un progetto di lavoro. Cosa bolle in pentola dunque? Non si sa, e questo ha fatto scatenare ancor di più gli utenti.

Il pornoattore qualche tempo fa in un’intervista aveva detto che avrebbe voluto girare un film a luci rosse con la cantante. “Arisa è sexy a livelli surreali”, aveva detto a proposito di alcuni suoi scatti. “Mi piace molto come donna, sono un suo fan”, aveva detto Siffredi. In seguito la cantante aveva commentato: “Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema”, aveva confessato. “Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro”, aveva detto a proposito del mestiere dell’attrice hard.