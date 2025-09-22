Icona app
Spettacoli

Antonella Clerici: “Non si può restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza” | VIDEO

Le parole della conduttrice durante "È sempre mezzogiorno"

di Niccolò Di Francesco
Nel giorno in cui l’Italia si è fermata in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, Antonella Clerici durante È sempre mezzogiorno, la trasmissione da lei condotta in onda su Rai 1, ha pronunciato parole di sdegno per quanto sta accadendo nella Striscia. “Non si può restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza. Come ha detto anche il cardinale Pizzaballa ‘se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità’. Obiettivamente è un massacro, rimanere inerti di fronte a questa realtà vuol dire non avere più umanità. Io non posso vedere più le immagini di quei bambini, di quelle persone che non hanno più niente. Tutti dobbiamo lavorare per la pace, non abbiamo più scuse” ha dichiarato la presentatrice.

Parole che hanno ricevuto il plauso del web con molti utenti che hanno paragonato le parole della conduttrice a quanto accaduto nel pomeriggio del 21 settembre durante la trasmissione di Rai 1, Domenica In. Durante la trasmissione, infatti, la premier Giorgia Meloni è intervenuta in diretta per l’iniziativa “Il pranzo della domenica”, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, che mira a sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Un intervento durante il quale la premier ha parlato per l’appunto del pranzo della domenica e di pasterelle, senza, secondo le accuse e le critiche che le sono state rivolte, parlare di Gaza o di altri problemi che affliggono il nostro Paese.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca