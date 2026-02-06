Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Andrea Pucci co-conduttore del Festival di Sanremo, sui social esplode la rivolta: “Fascista, razzista e omofobo”

Credit: AGF

Il web non ha gradito la decisione di Carlo Conti di affidare la co-conduzione di una delle serata del Festival al comico

di Niccolò Di Francesco
In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Carlo Conti ha ufficializzato la presenza dei comici Lillo e Andrea Pucci nelle vesti di co-conduttori del Festival di Sanremo. Il primo affiancherà il presentatore nella serata di mercoledì 25 febbraio, mentre il secondo sarà impegnato sul palco dell’Ariston il giorno successivo, giovedì 26 febbraio. La decisione di affidare la co-conduzione della kermesse musicale ad Andrea Pucci, però, ha provocato una vera e propria rivolta social sia tra gli addetti ai lavori che tra le persone comuni. “Andrea Pucci è la tassa di TeleMeloni che non ci meritavamo – scrive una follower – Lo stesso Pucci che da anni ostenta con orgoglio battute oscene sul PD e su Elly Schlein. Quello delle battute omofobe su Zorzi. È una scelta volutamente divisiva, Carlo Conti è indifendibile”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

E ancora: “Andrea Pucci a Sanremo è veramente il punto più basso del Festival”. Un utente scrive: “Negli anni in cui c’è una bellissima spinta dal basso nella stand up italiana, con comiche e comici incredibili, a Sanremo invitano il solito cafone che faceva ridere forse nel 1996. Forse. E non solo in questa edizione. Boh, raga, capito che è TeleMeloni, ma avete istinti suicidi”. Tra coloro che hanno commentato la notizia c’è anche Selvaggia Lucarelli che scrive: “Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!”.

Il giornalista Giuseppe Candela commenta: “Ogni annuncio è peggiore del precedente ma Pucci è davvero il punto più basso”. Dello stesso tenore il collega Francesco Canino che, sempre sui social, scrive: “Anche il comico Pucci a Sanremo. Pucci, quello che ‘ti infilavano il tampone in una narice, se erano stronzi anche nell’altra, se erano ancora più stronzi in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel culo'”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
