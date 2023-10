“Sta sotto un treno”: le ore difficili di Andrea Giambruno dopo i fuorionda di Striscia la Notizia

Le ore difficili di Andrea Giambruno dopo i fuorionda di Striscia la Notizia

Sono ore complicate per Andrea Giambruno, sia da un punto di vista professionale che umano: è quanto racconta il Corriere della Sera, secondo cui il giornalista sarebbe “sotto un treno” come raccontano gli amici più stretti.

Il conduttore di Diario del Giorno, che nel frattempo è stato segnalato dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia al proprio Consiglio di disciplina territoriale in merito ai fuorionda del tg satirico Striscia la Notizia, si trovava a Milano quando è stato trasmesso il secondo fuorionda, quello con le battute sessiste e le allusioni sessuali.

Il giorno seguente, invece, Andrea Giambruno lo ha trascorso in un centro commerciale in provincia di Bergamo, come dimostrano le foto circolate sui social.

“In un attimo ha visto crollare la sua vita; si sentiva re e si è ritrovato senza scettro, mai avrebbe immaginato che nel momento della popolarità più luminosa tutto si sarebbe spento all’improvviso, una fragorosa caduta che ha mandato il suo mondo in pezzi” si legge sul Corriere della Sera.

Giambruno, che si è autosospeso per una settimana dalla sua trasmissione, ora è in attesa del “verdetto” Mediaset: il licenziamento appare improbabile al momento mentre non è escluso che il giornalista possa essere reintegrato ma con un ruolo dietro le quinte.