Andrea Giambruno e le parole sul ministro tedesco: “La foresta nera? Una battuta, escludo si sia risentito”

Andrea Giambruno e le parole sul ministro tedesco: “Escludo si sia risentito”

Dopo le polemiche per le dichiarazioni sul ministro tedesco della Sanità, Karl Lauterbach, il giornalista Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, si difende dagli attacchi.

Nel corso della sua trasmissione in onda su Rete 4, Diario del giorno, infatti, il conduttore aveva commentato con tono polemico le parole del ministro tedesco, il quale, durante una vacanza in Italia, aveva decretato la fine del turismo nel Sud Europa e nel nostro Paese in particolare a causa del cambiamento climatico.

“Sono 20-30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh – aveva replicato Giambruno – La Merkel sta qua, lui sta sempre qua, se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella foresta nera, stai bene, no?”.

Il problema non sono i capelli, né ciò che dice. Ma come lo dice, oltre alla postura, a quelle mani conserte, alla gamba divaricata con la punta del tacco che sbatte sul pavimento. “STATTENE A CASA TUA IN GERMANIA, NELLA FORESTA NERA”. pic.twitter.com/uaWMIQX6B8 — Massimo Falcioni (@falcions85) July 26, 2023

Parole che, come detto, avevano sollevato un polverone con il giornalista che ora si difende. Intervistato dal Corriere della Sera, infatti, ha affermato: “È da stamattina che sorrido. Ho fatto una battuta sul ministro tedesco Karl Lauterbach, ma costruirci un ‘caso Giambruno’ vuol dire proprio che non ci sono altri ‘casi’ di cui scrivere”.

“Escludo che un ministro tedesco si possa risentire della battuta di un giornalista italiano” ha afferma il giornalista, che poi ha aggiunto: “L’articolo 21 della Costituzione ancora mi autorizza a fare una battuta, o dobbiamo cambiare la Costituzione apposta per me?”.

Andrea Giambruno, poi, conferma di non essersi pentito: “Noto che, fra tante polemiche, nessuno ha potuto scrivere che la battuta non era condivisibile. Massimo Gramellini, che stimo, ha scritto sul Corriere che tutti la pensano come me”.

“Il tedesco ha detto che il turismo in Italia è destinato a fallire per via del clima: una cosa neanche supportata dai dati. Mi sembra pure da menagramo” ha aggiunto il conduttore.

Giambruno, poi, rivela di non aver parlato con Giorgia Meloni di quanto accaduto: “Non ne abbiamo parlato. Ma le pare normale che la sua visita alla Casa Bianca è un successo e che, accanto, sui quotidiani, si parli del ‘caso Giambruno’? Sviare l’attenzione su di me mi sembra un modo per non ammettere che questo governo le sta azzeccando tutte”.