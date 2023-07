“Sono 20-30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh”. Così Andrea Giambruno, giornalista e compagno della Premier Giorgia Meloni, ha commentato le parole del ministro tedesco alla Sanità Karl Lauterbach che durante la sua recente vacanza in Italia, in un tweet del 13 luglio scorso, aveva decretato la fine del turismo nel Sud Europa e nel nostro Paese in particolare, nel lungo periodo, a causa proprio del cambiamento climatico.

Il problema non sono i capelli, né ciò che dice. Ma come lo dice, oltre alla postura, a quelle mani conserte, alla gamba divaricata con la punta del tacco che sbatte sul pavimento. “STATTENE A CASA TUA IN GERMANIA, NELLA FORESTA NERA”. pic.twitter.com/uaWMIQX6B8 — Massimo Falcioni (@falcions85) July 26, 2023

“Arrivato a Bologna, ora si parte per la Toscana. L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine”, aveva scritto il ministro tedesco. Parole che ha fatto perdere la pazienza al compagno della premier Giorgia Meloni, conduttore della trasmissione Diario del giorno in onda su Rete 4. Giambruno ha poi aggiunto: “La Merkel sta qua, lui sta sempre qua, se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella foresta nera, stai bene, no?”.