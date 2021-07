Andrea Diprè è stato arrestato in Germania, l’ex di Sara Tommasi bloccato per pendenze legali

Andrea Diprè, controverso personaggio televisivo e social ed ex fidanzato di Sara Tommasi, è stato arrestato in Germania. Secondo quanto riportato da MowMag, sull’ex avvocato (è stato radiato dall’Albo) pendeva una diffida da parte delle autorità locali per via di alcuni precedenti penali. L’amica Isabhell, mistress e streamer di Twitch, ha spiegato al sito: “Andrea è sparito da 3-4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito. Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato”. Infine ha aggiunto: “Ci stiamo già attivando per trovare un avvocato che parli tedesco e che possa occuparsi del suo caso”.