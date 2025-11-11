Icona app
Spettacoli

Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: “La mia vita si è fermata, il vostro amore ci ha aiutato a non cadere” | VIDEO

"Il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura": le parole della conduttrice

di Niccolò Di Francesco
Andrea Delogu ha fatto il suo ritorno in televisione dopo la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni in un tragico incidente stradale. Dal pomeriggio di lunedì 10 novembre, infatti, su Rai 2 è tornata in onda La porta magica, la trasmissione da lei condotta. Il programma, che è registrato, è stato introdotto da un messaggio della presentatrice, che ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino in questo momento di immenso dolore. “Prima di riprendere il viaggio di La porta magica, il luogo delle vostre emozioni e delle vostre storie, sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica, ma con grande amore si sceglie di ripartire” ha affermato Andrea Delogu.

“Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio, perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello Evan in un incidente: aveva soltanto diciotto anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo e il futuro, come tutti i ragazzi della sua età. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che uniti dobbiamo ad Evan”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

La conduttrice, poi, ha ringraziato la Rai e tutti coloro che le hanno fatto pervenire affetto e sostegno: “Desiderio ringraziare chi ha compreso la mia necessità di fermarmi. Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto. Ora, a nome mio e della mia famiglia, voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Grazie a tutti voi: il vostro amore ci ha aiutati a non cadere”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
