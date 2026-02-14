Amici, chi passa al serale: i nomi degli allievi

Tutte le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici: chi va al Serale.

La nuova puntata di Amici 25, registrata giovedì 12 febbraio 2026 e in onda domenica 15 febbraio su Canale 5, segna un momento decisivo per gli allievi della scuola: l’assegnazione delle prime maglie oro del Serale.

Una registrazione ricca di ospiti, colpi di scena e gare serrate, con Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta Toromani chiamati a valutare le performance dei ragazzi.

Chi passa al Serale: tutte le anticipazioni su Amici

La classe, già ridotta dopo le recenti eliminazioni di Flavia Buoncristiani, Anna Iseppi, Paola, Giorgia Foglini, Pierpaolo Monzillo e Maria Rosaria Dalmonte, entra ora nella fase più delicata. A contendersi i posti rimasti sono Opi, Valentina, Michele, Gard, Riccardo, Plasma, Lorenzo, Elena, Angie e Caterina per il canto, mentre per il ballo restano in gara Alex, Emiliano, Kiara, Alessio, Giulia, Simone e i nuovi arrivati Antonio e Nicola. È da questo gruppo che sono emersi i primi tre allievi ufficialmente ammessi al Serale.

Secondo le anticipazioni riportate da Superguidatv, a conquistare la maglia oro sono stati Emiliano, Alex e Michele. Per Emiliano e Alex, entrambi ballerini, si tratta di una conferma del percorso solido costruito nelle ultime settimane. Michele, invece, è il primo cantante a ottenere il via libera per il Serale, distinguendosi per tecnica e presenza scenica. L’allievo della maestra Alessandra Celentano è stato l’unico a ricevere tre sì immediati dai professori, un segnale forte che lo proietta tra i favoriti di questa edizione.

La puntata ha visto anche un momento dedicato alle novità discografiche: Elena pubblicherà il suo nuovo inedito, Lolita, mentre Giusy Ferreri, super ospite della giornata, ha presentato il singolo Musica classica, accolto con entusiasmo dal pubblico in studio.

Le gare interne hanno contribuito a delineare ulteriormente gli equilibri della classe. Nella sfida di canto, Michele ha conquistato il primo posto con una versione intensa di Bruises di Lewis Capaldi, confermando la sua crescita artistica. Alle sue spalle si è piazzato Lorenzo con Il morso di Tyson di Brunori Sas, seguito da Elena, Gard e Plasma. Ultima Valentina, che ha interpretato Pink Pony Club senza riuscire a convincere del tutto i giudici.

Sul fronte del ballo, Emiliano ha dominato la classifica, ribadendo la sua forza tecnica e la capacità di adattarsi a stili diversi. Subito dopo si è posizionato Alex, protagonista di un passo a due con Alessia che ha colpito in particolare Raimondo Todaro. Terzo posto per Simone, in coppia con Arianna, mentre Kiara e Nicola hanno chiuso la classifica, con quest’ultimo penalizzato nonostante l’impegno mostrato nella coreografia con la professionista Chiara.

La puntata che andrà in onda domenica si preannuncia quindi cruciale: le prime maglie oro sono state assegnate, ma la corsa al Serale è ancora lunga e la competizione si fa sempre più serrata. Con nuovi inediti, ospiti d’eccezione e una classe che si assottiglia, Amici 25 entra ufficialmente nella fase più attesa della stagione.