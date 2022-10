“Ambra Angiolini e Gianluca Grignani in atteggiamenti teneri in giro per Milano”: nuovo amore?

Secondo il settimanale Oggi, infatti, Ambra Angiolini sarebbe stata beccata a Milano in compagnia di un famoso personaggio del mondo della musica italiana: Gianluca Grignani. L’attrice-conduttrice e il cantante sarebbero stati sorpresi insieme, in atteggiamenti piuttosto teneri, in giro per il capoluogo lombardo: secondo il periodico insomma c’è qualcosa tra i due artisti e chissà che non possa trasformarsi in una vera e propria relazione.

Intanto la Angiolini è tornata agli onori della cronaca per il nuovo attacco ricevuto da Silvia Slitti, proprietaria della casa in cui la Angiolini risiedeva insieme ad Allegri e in cui – a suo dire – Ambra sarebbe rimasta a vivere anche dopo l’addio all’allenatore della Juve, nonostante fosse scaduto il contratto di affitto.