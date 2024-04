Amadeus via dalla Rai, lo sfogo social di Sabrina Ferilli: “Persone usate come carta da caramelle, che schifo”

Amadeus via dalla Rai, lo sfogo social di Sabrina Ferilli

Il probabile addio di Amadeus alla Rai continua a tenere banco sui social: ad aver infastidito Sabrina Ferilli, però, è il fatto di aver coinvolto altre persone nel tentativo di spiegare il perché il conduttore abbia deciso di lasciare viale Mazzini per approdare a Discovery.

Il riferimento dell’attrice è all’articolo pubblicato dal Corriere della Sera, che spiegava i motivi per i quali Amadeus avrebbe preso la sua decisione.

Secondo il quotidiano, infatti, Amadeus, prima dell’ultimo Festival di Sanremo avrebbe ricevuto la “richiesta di Povia (vicino alla Lega) nel cast dei cantanti in gara, la pretesa di infilare Hoara Borselli (area Fratelli d’Italia) in qualche modo come ospite, il tentativo di affiancargli Mogol (ancora FdI) come direttore artistico”.

Non solo: secondo il Corriere ad Amadeus sarebbe stato chiesto anche di partecipare a un pranzo “di cortesia” con Pino Insegno.

Insomma Amadeus avrebbe deciso di lasciare la Rai perché non sarebbe più “disposto a sopportare ancora certe dinamiche, certe pressioni, certe sollecitazioni”.

L’aver coinvolto altre persone, però, ha infastidito Sabrina Ferilli che in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram ha scritto: “”Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere, il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo”.

L’attrice ha quindi concluso: “La superficialità di questi tempi dove le persone vengono usate come carta da caramelle mi fa schifo”.