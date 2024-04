Dal pranzo con Pino Insegno a Povia a Sanremo: i motivi che hanno spinto Amadeus a lasciare la Rai

I motivi che hanno spinto Amadeus a lasciare la Rai: perché

Sarebbero le pressioni subite soprattutto nell’ultimo periodo i motivi che hanno spinto Amadeus a decidere di lasciare la Rai per approdare a Discovery.

A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, secondo cui il conduttore non sarebbe più “disposto a sopportare ancora certe dinamiche, certe pressioni, certe sollecitazioni”.

Secondo il giornale, infatti, alla luce anche dei risultati ottenuti in termini di ascolti e share non solo con i cinque Festival di Sanremo ma anche con gli altri programmi da lui condotti, Amadeus si aspettava più autonomia e libertà, quello che dovrebbe avere al Nove, cosa che in realtà non sarebbe accaduta.

Il presentatore, infatti, prima dell’ultimo Festival di Sanremo avrebbe ricevuto la “richiesta di Povia (vicino alla Lega) nel cast dei cantanti in gara, la pretesa di infilare Hoara Borselli (area Fratelli d’Italia) in qualche modo come ospite, il tentativo di affiancargli Mogol (ancora FdI) come direttore artistico”.

Non solo: secondo il Corriere ad Amadeus sarebbe stato chiesto anche di partecipare a un pranzo “di cortesia” con Pino Insegno. Un modo per legittimare il presentatore rientrato in Rai con l’etichetta di “raccomandato” per i suoi rapporti diretti con la premier Giorgia Meloni.