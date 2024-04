Amadeus a un passo dall’addio alla Rai: “Accordo fatto con Discovery”

Amadeus lascia la Rai e approda a Discovery: ne è sicura Dagospia che dà l’accordo praticamente per fatto. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino il contratto tra il conduttore e l’emittente della Warner Bros. verrà definitivamente chiuso oggi.

Il cinque volte presentatore di Sanremo, sempre secondo Dagospia, non solo approderà al Nove in qualità di conduttore di diversi programmi, ma bensì come responsabile di tutto ciò che riguarda l’intrattenimento del canale.

Non solo. Il sito dà per certo il passaggio a Discovery anche di Fiorello. Secondo Dagospia, lo showman siciliano raggiungerà l’amico e collega dopo l’estate, una volta terminato il suo impegno con Viva Rai 2.

Indiscrezione, quest’ultima, smentita da Fiorello con numerosi post social dal tono ironico. “Ancora??? Ma la volete finire?? Io andrò su Raitre!” ha scritto lo showman commentando una delle tante notizie sul probabile addio di Amadeus alla Rai apparse sul web.