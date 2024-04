Amadeus e il probabile addio alla Rai: “Non è una questione di soldi, ma di libertà e contenuti”

Amadeus e il probabile addio alla Rai: “Non è una questione di soldi”

Amadeus ormai è a un passo dall’addio alla Rai: il conduttore, come già emerso nelle scorse ore, avrebbe già comunicato ai vertici di viale Mazzini la sua decisione di lasciare la tv di Stato al termine del suo contratto, che scade il prossimo 30 giugno.

Il presentatore, infatti, avrebbe deciso di seguire Fabio Fazio sul Nove. La rete di proprietà della Warner Bros non conferma e fa presente che anche Mediaset sarebbe interessata ad Amadeus.

“Non vi fate prendere per il naso. Amadeus raggiungerà Fazio. Detto tra noi, se la Rai fosse quotata in Borsa, già dopo l’addio di Fazio, avrebbe perso il dieci per cento del patrimonio” rivela una fonte Mediaset al Foglio.

Ma perché il conduttore avrebbe deciso di lasciare la Rai? Non si tratterebbe di una questione economica. Il prossimo ad di viale Mazzini Giampaolo Rossi, infatti, gli avrebbe detto: “Se è una questione di denaro, parliamone”.

Ma le offerte sarebbero più o meno alla pari. Quello che cambierebbe è la libertà autoriale. Sul Nove, infatti, Amadeus sarebbe responsabile dell’intrattenimento e avrebbe la possibilità di sperimentare nuovi format.

Intanto, sempre secondo indiscrezioni, sul canale della Warner Amadeus potrebbe portare con sé I Soliti Ignoti, il cui contratto è in scadenza con la Rai, e condurre forse uno show musicale.

E la solita fonte anonima commenta così il probabile e clamoroso addio: “Quando cominci a dire ‘perché no?’, è in quel momento che salta tutto. Lasciare la Rai, perché no? Nove? Perché no? Quando la Rai ha lasciato partire Fazio non ha capito che con Fazio finiva il vecchio mondo. Un tempo, la Rai lanciava un talento, Mediaset lo strappava alla Rai. Era il ciclo della vita. Fazio ha mostrato che si possono fare ascolti, oltrepassando le tv generaliste. I volti sono pochi, i pochi sono pregiati. Oggi l’addio di Amadeus è per la Rai un problema industriale”.