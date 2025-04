Alessandro Sallusti cade dalla sedia in diretta tv durante lo speciale sul Papa: “Ti è arrivata una saetta” | VIDEO

Imprevisto in diretta tv per Alessandro Sallusti durante lo speciale di Rete 4 dedicato alla morte di Papa Francesco: il giornalista, infatti, stava parlando quando è improvvisamente caduto dalla sedia. Il direttore de Il Giornale stava parlando dell’impegno di Bergoglio sottolinenando che “mai come durante il suo pontificato il mondo si è infiammato”. Sallusti, però, non ha fatto in tempo a finire la frase che la sedia si è rotta facendo cadere a terra il giornalista, che è riuscito a evitare il peggio poggiandosi sulle braccia e rialzandosi immediatamente.

Il primo miracolo di Papa Francesco? pic.twitter.com/om7qhKiaRJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 22, 2025

Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha subito soccorso il collega, il quale, dopo aver tranquillizzato tutti, ha continuato il suo discorso in piedi come se nulla fosse accaduto: “Mai il mondo si è infiammato come sotto il suo pontificato, vuol dire che i grandi della Terra non l’hanno ascoltato”. Il padrone di casa ha quindi ironizzato con il suo ospite: “Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta”.