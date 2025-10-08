Alessandro Borghese: “Ho un figlio che non ho mai conosciuto, un errore di gioventù” | VIDEO

Ospite del podcast Passa dal Bsmt, Alessandro Borghese ha ripercorso la sua vita e la sua carriera raccontando nuovamente del figlio mai conosciuto. Lo chef, infatti, ha raccontato: “Nella mia vita precedente, quella da giramondo, ho avuto un altro figlio. Un maschio, oggi ha 19 anni, ma non l’ho mai conosciuto. Sono un super papà responsabile: lo seguo da lontano e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù. È successo, ma l’ho scoperto tardi. Lui vive all’estero, quindi non è stato facile conciliare tutto”. Sulla possibilità di incontrarlo in futuro ha dichiarato: “Sa chi sono, gliel’hanno detto. Ancora non c’è stato un incontro, ma nella vita non si sa mai. Non lo nascondo, perché è una vita, è una cosa bella. Certo, lui è già grande, vedremo cosa succederà. Non escludo nulla. Comunque ho notizie, so tutto di lui. È un artista, fa il musicista ed è bravo”.

Il cuoco, noto anche per il programma 4 Ristoranti in onda su Sky, aveva già parlato del figlio in un’intervista a Il Giorno: “Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo, l’ho visto su Internet”.