Spettacoli

Alessandro Borghese: “Ho un figlio che non ho mai conosciuto, un errore di gioventù” | VIDEO

Ospite del podcast "Passa dal Bsmt", lo chef è tornato a parlare del figlio mai conosciuto

di Niccolò Di Francesco
Ospite del podcast Passa dal Bsmt, Alessandro Borghese ha ripercorso la sua vita e la sua carriera raccontando nuovamente del figlio mai conosciuto. Lo chef, infatti, ha raccontato: “Nella mia vita precedente, quella da giramondo, ho avuto un altro figlio. Un maschio, oggi ha 19 anni, ma non l’ho mai conosciuto. Sono un super papà responsabile: lo seguo da lontano e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù. È successo, ma l’ho scoperto tardi. Lui vive all’estero, quindi non è stato facile conciliare tutto”. Sulla possibilità di incontrarlo in futuro ha dichiarato: “Sa chi sono, gliel’hanno detto. Ancora non c’è stato un incontro, ma nella vita non si sa mai. Non lo nascondo, perché è una vita, è una cosa bella. Certo, lui è già grande, vedremo cosa succederà. Non escludo nulla. Comunque ho notizie, so tutto di lui. È un artista, fa il musicista ed è bravo”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da The BSMT (@bsmt_basement)

Il cuoco, noto anche per il programma 4 Ristoranti in onda su Sky, aveva già parlato del figlio in un’intervista a Il Giorno: “Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo, l’ho visto su Internet”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca