Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato, però lo mantengo”

Cuoco e personaggio televisivo, Alessandro Borghese si racconta in un’intervista a Il Giorno in cui rivela anche di avere un figlio che non ha mai incontrato. Nato a San Francisco, ha vissuto in diverse città di tutto il mondo prima di trasferirsi a Milano “per amore di Wilma”. “Sono romanissimo sotto tanti punti di vista ma ho un’attitudine milanese. Milano è l’unico luogo in cui sono preciso, puntuale” racconta lo chef. Borghese ha lavorato in diversi ristoranti ma sono state le navi da crociera a dare una svolta alla sua carriera: “È stata la mia università galleggiante gastronomica. Ho viaggiato per il mondo, ho conosciuto tante persone: tre anni a bordo, sono maturato e mi sono anche divertito”.

Il cuoco, poi, racconta come ha conosciuto la moglie Wilma Oliverio, con cui è sposato da ben 17 anni: “Ero a Milano per un’intervista. E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica. Lei ha lavorato anche in tv: ha partecipato al Tg rosa, a Ok, il prezzo è giusto. Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Lei dopo 6 mesi l’ho sposata”.

La coppia ha due figli: “Arizona, nata nel 2012 e Alexandra nel 2016”. Alessandro Borghese, che si dice “gelosissimo” delle figlie, ha anche un figlio maschio: “Si, non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo, l’ho visto su Internet”.