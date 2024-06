Alessandra Canale vince la causa contro la Rai per danno d’immagine

Alessandra Canale vince la causa contro la Rai: Viale Mazzini, infatti, dovrà versare 45mila euro all’ex “signorina buonasera” come danno d’immagine.

Secondo i giudici, infatti, dal 2006 al 2013, periodo durante il quale la conduttrice è stata costretta all’inattività lavorativa, Canale ha subito un serio danno d’immagine. Alla cifra di 45mila euro si dovrà aggiungere quella di 8mila e 830 euro come danno biologico.

La sentenza è stata emessa dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della Rai alla sentenza d’appello pronunciata nel 2022.

“Dopo 20 anni di sofferenza, lacrime ed amarezza finalmente ho ottenuto giustizia: ho vinto! – ha scritto Alessandra Canale sul suo profilo Instagram – Ora attendo che mi venga riconosciuto un ruolo adeguato, come è giusto che sia. Ringrazio di cuore il mio avvocato, avv Dell’Aiuto che forse più di tutti ha creduto in me e la mia famiglia in particolare mio figlio che ha sofferto silenziosamente per la mia disperazione. La giustizia è lenta, ma esiste. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Repubblica per il suo costante impegno nel garantire i diritti di tutti i cittadini”.