Alberto Matano è pronto a sposare il suo storico compagno. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui le nozze saranno a luglio. Il conduttore de La Vita in diretta nei mesi scorsi, facendo coming out, aveva espresso il desiderio di sposarsi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha poi svelato che ad officiare la cerimonia dovrebbe essere Mara Venier, storica amica del giornalista.

Molto riservato sulla sua vita privata, l’ex mezzobusto del Tg1 non ha mai voluto svelare l’identità del suo compagno. “Alberto Matano dice sì a zia Mara. A pochi mesi dal suo coming out in diretta TV, Alberto Matano, uno dei volti più amati della Rai, ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia si svolgerà a luglio e a officiarla sarà niente meno che Mara Venier, una delle amiche più care del giornalista e conduttore”, si legge sul giornale di gossip.

Alberto Matano al momento non ha confermato la notizia. Nell’autunno scorso parlando di omofobia e discriminazione per le persone gay si era aperto raccontando: “L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione”. Una riflessione fatta in diretta dal conduttore dopo la bocciatura del ddl Zan.

“Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori. Si è fatta “una certa” per i figli”, aveva dichiarato Matano al Corriere in un’intervista dello scorso febbraio. “Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte”.